Violenza su donne: Dalla Chiesa (Fi), 'uomini posso fare da spartiacque in prevenzione'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "La cosa che voglio sottolineare è vedere a questo tavolo il nostro segretario nazionale e ministro Antonio Tajani e il nostro capogruppo alla Camera, Paolo Barelli. Sono qui che ci sostengono, come sempre. Io, da capogruppo di Forza Italia nella commissione Femminicidio e Violenza di genere, confermo che in Parlamento stiamo facendo uno sforzo grandissimo e trasversale. Non potendo agire nella mente di chi compie atti di violenza, nella prevenzione degli episodi di violenza dobbiamo agire tempestivamente, questo è fondamentale. Chiedo aiuto anche agli uomini e non solo alle donne. Devono fare da ‘spartiacque’ su questo tema e dire: noi uomini non ci riconosciamo in quelli che maltrattano o uccidono le donne!". Lo ha dichiarato Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, alla conferenza ‘Mai Sole” di presentazione della proposta di legge di Forza Italia contro le violenze di genere, oggi, in sala stampa della Camera dei deputati con Catia Polidori, Antonio Tajani, Paolo Barelli e Deborah Bergamini.