Violenza su donne: Draghi in prima fila conferenza ministre, 'no foto, momento vostro'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi, inatteso, spunta alla conferenza stampa tenuta dalle ministre del suo governo per raccontare la nuova stretta volta ad arginare la violenza sulle donne, soprattutto quella che si consuma tra le pareti di casa.

Siede in prima fila, ascolta attento. Al termine della conferenza stampa, la portavoce del presidente del Consiglio, Paola Ansuini, chiede alle ministre una foto che le ritragga tutte insieme, in una giornata importante per la lotta alla violenza di genere. Qualcuna chiede a Draghi di unirsi allo scatto, ma lui deciso rifiuta: "no, no, per me niente foto, è un momento vostro". Eppure c'è chi racconta che il presidente del Consiglio si sia impegnato in prima linea per questo ddl, soprattutto per l'introduzione della misura che prevede il fermo qualora si violi il divieto di avvicinamento.