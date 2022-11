Violenza su donne: Fontana, 'nessuna vergogna nel denunciare'

Roma, 22 nov.

(Adnkronos) – "Purtroppo ci sono tante ragazze e donne che subiscono violenza e che poi non denunciano, perché magari si vergognano. Il mio è appello è a denunciare quando capitano cose di questo tipo, perché gli unici che si devono vergognare sono quelli che usano violenza nei confronti delle donne". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno 'Non più sole – La drammatica attualità della violenza contro le donne' in corso a Montecitorio, in vista della celebrazione, il prossimo 25 novembre, della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.