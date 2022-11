Violenza su donne, Fontana, 'solidali con iraniane e afghane'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "La dignità, la libertà e l’integrità delle donne vanno difese e tutelate senza indugi. Si tratta di valori che non sono in alcun modo negoziabili e che debbono essere alla base della società italiana e del nostro convivere civile. I...

(Adnkronos) – "La dignità, la libertà e l’integrità delle donne vanno difese e tutelate senza indugi. Si tratta di valori che non sono in alcun modo negoziabili e che debbono essere alla base della società italiana e del nostro convivere civile. In questa giornata, non possiamo non essere solidali e vicini a tutte le donne afgane e iraniane che continuano a lottare, anche a prezzo della loro vita, per affermare i loro diritti in società che negano la loro identità di donne e che per questo motivo subiscono una violenta repressione".

Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno 'Non più sole – La drammatica attualità della violenza contro le donne' in corso a Montecitorio, in vista della celebrazione, il prossimo 25 novembre, della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.