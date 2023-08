Violenza su donne: Gelmini (Az), 'proteggere chi denuncia approvando norme già in Parlamento'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Sono d’accordo con Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia al Senato, quando afferma che una donna vittima di femminicidio viene tradita due volte, dall’uomo che la uccide e dallo Stato che la ignora. Chi trova il coraggio di denunciare, come nel caso di Anna Scala, uccisa a Piano di Sorrento dall’ex compagno, deve essere protetta con ogni mezzo, a ogni costo. Rivolgo pertanto un appello alla presidente Bongiorno e a tutte le forze politiche presenti in Parlamento: approviamo i disegni di legge già depositati e diamo un segnale importante alle donne. Si tratta di norme antiviolenza nate dal lavoro svolto come governo Draghi insieme alle colleghe Carfagna e Bonetti, e che prevedono una tutela speciale per chi trova la forza di denunciare. I provvedimenti ci sono, basta volerli approvare. Non c’è tempo da perdere". Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.