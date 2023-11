Violenza su donne: la canzone di Irene dedicata a Giulia da Tik Tok alla Direzione Pd

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "105 anime perse per cosa? 105 donne strappate alla vita, 22 anni e un corpo in un lago, 22 anni e un futuro buttato". Inizia così la canzone scritta da Irene Pantani, studentessa e coetanea di Giulia Cecchettin, postata su Tik Tok e dedicata ai femminic...

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – "105 anime perse per cosa? 105 donne strappate alla vita, 22 anni e un corpo in un lago, 22 anni e un futuro buttato". Inizia così la canzone scritta da Irene Pantani, studentessa e coetanea di Giulia Cecchettin, postata su Tik Tok e dedicata ai femminicidi. Oggi il video è stato trasmesso alla Direzione Pd. "Irene mi ha scritto ieri e facciamo il nostro 'minuto di rumore' con le sue parole", ha detto Elly Schlein nella riunione dem.

"'E' un bravo ragazzo, l'ho sempre pensato' legittima ancora questo patriarcato, passano gli anni e niente è ambiato ma il nostro pensiero non lo hanno fermato". Ed ancora: "Creare un mondo migliore, distruggere e poi trasformare il dolore, è l'unica cosa che ci resta da fare perchè non basta restare a guardare e fare la conta di tutte le bare, svegliare la gente che sembra ignorare… ci vogliono zitte ma noi grideremo, ci vogliono fermi e noi ci muoveremo e se ci chiederanno noi risponderemo non una di più e non una di meno", canta Irene che accompagna il video della sua canzone con un verso della poesia diventata virale sui social in questi giorni: "Distruggi tutto".