Violenza su donne: La Russa, 'è cosa peggiore da immaginare, serve manifestazione soli uomini'**

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Ho ribadito in una recente riunione dei presidente dei gruppi in Senato l'opportunità che tutti assieme si faccia una manifestazione di soli uomini, sul problema della violenza sulle donne e del femminicidio, che a mio avviso riguarda principalmente gli uomini, se non esclusivamente la capacità degli uomini di capire che la violenza contro le donne deve essere la cosa peggiore che si possa immaginare". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine degli incontri avuti alla House of Lords di Londra, in Inghilterra.