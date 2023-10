Violenza su donne: Maschio (FdI), 'mi dissocio da Sasso, deponiamo le armi'**

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "L'orientamento politico sull'educazione non era di inserirlo in questo provvedimento ma di mantenere un impegno reciproco ad approfondire il tema in altra occasione. Questo rende fuori luogo e fuori contesto, nel merito e nello stile, l'intenrvento del...

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "L'orientamento politico sull'educazione non era di inserirlo in questo provvedimento ma di mantenere un impegno reciproco ad approfondire il tema in altra occasione. Questo rende fuori luogo e fuori contesto, nel merito e nello stile, l'intenrvento del collega Sasso, dal quale come presidente di commissione e relatore mi dissocio completamente. Oltre che fuori luogo il modo in cui sono stati commentati e apostrofati emendamenti legittimamente presentati dall'opposizione". Lo ha detto in aula alla Camera Ciro Maschio (FdI) nel corso dell'esame sul Ddl contro la violenza sulle donne e violenza domestica.

"Faccio un appello all'opposizione e a tutta l'aula a non cadere nelle provocazioni e a non rovinare il lavoro importante fatto sin dall'inizio e a deporre la armi del conforto acceso per tornare al clima instaurato dall'inizio", ha detto Maschio.