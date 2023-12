Violenza su donne: Meloni, 'faremo tutto possibile'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Alle donne italiane dico: 'denunciate, siete libere'. Le leggi ci sono" ma "siamo ancora lontani dallo sradicare il cancro" dei femminicidi. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju. "La sinistra e' abituata a banchettare sulle tragedie per ottenere qualche consenso", si toglie un sassolino dalla scarpa. "L'amore è incompatibile con il possesso – aggiunge ricordando di essere la madre di "una piccola donna"- se amiamo qualcuno vogliamo rafforzare la sua libertà. Faremo tutto il possibile" non solo "per le donne italiane".