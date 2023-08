Violenza su donne: Napoli (Az), 'libertà opinione prevede anche sciocchezze Giambruno'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Io credo che la libertà di opinione, per essere autentica e concreta, non può prevedere un giudice di moralità che stabilisca quello che è lecito dire e quello che è doveroso tacere. Giambruno ha evitato di tacere e ha preferito di...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Io credo che la libertà di opinione, per essere autentica e concreta, non può prevedere un giudice di moralità che stabilisca quello che è lecito dire e quello che è doveroso tacere. Giambruno ha evitato di tacere e ha preferito dire, in ogni caso rimane lui il titolare esclusivo delle sciocchezze. Si può chiedere a Mediaset di prendere le distanze dalle parole di Giambruno, essendo la società editrice del programma. Ma chiedere alla moglie di prendere le distanze dalle parole del marito lo trovo non solo esagerato e comico, ma perfino ridicolo". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"Detto questo, da genitore e da nonno ripeto spesso a figlie e nipoti di evitare di ubriacarsi fino a perdere i sensi. E non tanto per il lupo che può arrivare, ma solo perché fa molto male alla salute, che è già un ottimo motivo. Anche perché a salvarti da certe situazioni non arriverà mai il taxi di Salvini", conclude.