Violenza su donne: Pd, 'commissione femminicidi valuti audizione Gino Cecchettin'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Il Gruppo Pd in commissione bilaterale di inchiesta sul femminicidio, insieme alla capogruppo dem Sara Ferrari, ha chiesto alla Presidente della commissione medesima, Martina Semenzato, di valutare l’opportunità di un’audizione in presenza o da remoto di Gino Cecchettin, per raccogliere indicazioni e aspettative rispetto al lavoro della commissione e per testimoniargli direttamente un impegno collettivo, in risposta al suo appello rivolto alla politica di lavorare in modo unitario nel contrasto alla violenza contro le donne”. Così la compagine Pd in commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.