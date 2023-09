Violenza su donne: Pd si astiene alla Camera, 'Pdl non aggiunge nulla'

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Questa norma non aggiunge nulla, dà una possibilità già esistente, introduce una facoltà e non un obbligo e perde l'occasione di essere efficace. Per questo ci asteniamo su questo provvedimento". Lo ha detto la deputata del Pd Sar...

Roma, 7 set (Adnkronos) – "Questa norma non aggiunge nulla, dà una possibilità già esistente, introduce una facoltà e non un obbligo e perde l'occasione di essere efficace. Per questo ci asteniamo su questo provvedimento". Lo ha detto la deputata del Pd Sara Ferrari in aula alla Camera sulla Pdl sul Codice rosso sulle vittime di violenza domestica e di genere.