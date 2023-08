Violenza su donne: Pellegrino (Fdi), 'proposta Valditara miglior atto di prevenzione'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Bene l'impegno del ministro Valditara a realizzare nelle scuole iniziative mirate a informare sul fenomeno della violenza sulle donne, utilizzando il preziosissimo strumento delle testimonianze in classe delle vittime, che può smuovere le coscienze più di una qualunque lezione. Bisogna far riflettere i giovani sulle gravissime conseguenze di questi comportamenti criminali e insegnare loro a riconoscerli come tali. Uno stupro di gruppo, come una violenza sulla propria compagna, non devono essere ritenuti semplici bravate o addirittura azioni eroiche da emulare, come gli stupratori di Palermo vorrebbero farci credere. Formare una coscienza comune basata sul rispetto, sulla tutela della dignità della persona, su relazioni sane è il miglior atto di prevenzione di crimini efferati contro le donne". Lo dichiara Cinzia Pellegrino, senatrice e coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d'Italia.