Violenza su donne: Picierno (Pd), 'colpa degli uomini, punto'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Nella storia dell’umanità, alle donne da sempre è toccato il ruolo prima di custodi della colpa primigenia e poi quello di angelo del focolare. Migliaia di anni di stereotipi e vessazioni sui quali il potere maschile ha creato la propria forza e predominanza.

Quel potere che ancora oggi nega in tantissime parti del mondo i diritti fondamentali e che ogni anno provoca un’ondata di femminicidi e violenze". Così l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

"Il patriarcato non è una frontiera del 'politicamente corretto', è la condizione culturale per cui tutte noi almeno una volta nella vita abbiamo dovuto abbassare la testa, non abbiamo denunciato per paura di non essere credute e abbiamo isolato le nostre personalità per far piacere all’uomo forte di turno.

Tutte portiamo sul corpo, dentro o fuori di noi, i segni di queste violenze. Tutte almeno una volta nella vita ci siamo scontrati con la violenza del patriarcato. Se le donne vengono umiliate, annichilite, picchiate, ammazzate, la colpa è degli uomini. Senza giri di parole".

"Per questo fino a quando non saremmo in grado di imporre un’agenda politica fatta di riforme In tutti i campi della vita pubblica, tutto questo che celebriamo ogni 25 novembre diventerà una sorta di “giornata del ricordo delle vittime”.

Ma quel sangue versato del corso dei secoli merita di essere onorato con coraggio e capacità di rovesciare ogni schema. Abbiamo il dovere della disobbedienza contro il patriarcato, il dovere di rivoluzionare tutte le cose che attentano alla nostra vita, alle nostre aspirazioni e ai nostri sogni. Noi abbiamo coraggio, lo abbiamo da quando siamo venute al mondo. Voi?".