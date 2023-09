Violenza su donne: Picierno, 'spero Italia ratifichi al più presto direttiva Ue'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Voglio lanciare un appello con tutta la forza che ho: mi aspetto che l'Italia sia tra i primi Paesi a ratificare la direttiva europea contro la violenza di genere, soprattutto perché abbiamo una Presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni, anche se sappiamo bene che non basta essere donne per essere femministe. Ci sono, infatti, anche donne portatrici di una cultura patriarcale e maschilista. Io comunque mi aspetto che, su impulso del Governo, il Parlamento intervenga quanto prima per approvare questa direttiva e per garantire così all'Italia uno strumento concreto ed efficace". Così la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno del Pd, intervenendo a Venezia all'evento 'Me Too 2023' promosso dall'Associazione 100autori.