Violenza su donne: Roccella, 'governo ha aumentato fondi, bene opposizione'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Il governo ha considerato fin dal primo giorno la violenza contro le donne fra le priorità assolute: lo abbiamo fatto lavorando da subito al potenziamento delle norme che proprio in questi giorni stanno trovando la prima applicazione, lo abbiamo fatto promuovendo il 1522 e attraverso iniziative di sensibilizzazione, lo abbiamo fatto rendendo strutturale il reddito di libertà, lo abbiamo fatto soprattutto aumentando i fondi sia per la prevenzione che per i centri anti-violenza e le case rifugio, con uno stanziamento quasi raddoppiato. Non può dunque che farci piacere che anche l’opposizione segua questa linea e intenda contribuire nell’esame della legge di bilancio al potenziamento degli strumenti e delle risorse per il contrasto della violenza, proseguendo la collaborazione che le forze politiche tutte hanno messo in campo in occasione della legge da poco entrata in vigore”. Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità.