Violenza su donne: Romeo visita sede Pro Vita, 'attacco a vita e famiglia da estremisti'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Questa mattina mi sono recato alla sede Onlus Pro Vita di Roma per esprimere tutta la mia solidarietà e quella del Gruppo della Lega per il vile assalto subito sabato scorso. Di fatto è un attacco alla vita e alla famiglia da parte di movimenti estremisti che sanno esprimere solo odio. Sono gli stessi che pretendono corsi di educazione sessuale nelle scuole per contrastare la violenza, coloro che a parole dichiarano di combattere le discriminazioni ma che, invece, per primi discriminano chi non la pensa come loro. In tutto questo, spiace anche constatare tanti silenzi che pesano”. Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, a margine della sua visita alla sede di Pro Vita assaltata lo scorso sabato.