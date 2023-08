Violenza su donne: Salvini, 'sì a castrazione chimica per recidivi, malati vanno curati'**

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "E' un'estate di episodi raccapriccianti. Come Lega abbiamo depositato un ddl per la castrazione chimica nei casi più gravi, per i recidivi". Così Matteo Salvini a Pinzolo citando un ultimo fatto di cronaca di pedofilia. "Certe gente...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "E' un'estate di episodi raccapriccianti. Come Lega abbiamo depositato un ddl per la castrazione chimica nei casi più gravi, per i recidivi". Così Matteo Salvini a Pinzolo citando un ultimo fatto di cronaca di pedofilia. "Certe gente oltre che delinquente, è malata. E i malati vanno curati. Se hai mal di testa prendi l'aspirina, se non riesci a controllarti te lo risparmio per il resto della tua esistenza".