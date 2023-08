Violenza su donne: Sbrollini (Iv), 'istituzioni diano segnali di vicinanze a vittime'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Secondo i dati di Donne in rete, solo il 27% delle donne vittime di violenza arriva a denunciare. E questo anche a causa di una certa sfiducia nelle istituzioni, su cui dobbiamo assolutamente intervenire, dando segnali di vicinanza". Lo afferma la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini. "Molte donne evidentemente non si fidano degli apparati di protezione e per questo decidono di non denunciare. È un tema – prosegue – su cui occorre discutere a partire dalla prossima riunione della commissione femminicidio, che si riunisce il 30 agosto in Senato e di cui faccio parte. Ma c'è anche la questione della libertà economica, su cui Italia viva ha fatto approvare un emendamento al decreto lavoro che permette alle donne vittime di violenza di ottenere l'assegno di inclusione indipendentemente dal marito violento". "Una donna autonoma dal punto di vista economico è più libera di denunciare", conclude Sbrollini.