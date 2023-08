Violenza su donne: Sbrollini (Iv), 'uscita di Giambruno intollerabile'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Il giornalista Andrea Giambruno non è nuovo a uscite infelici. Ma quella sulle ragazze che dovrebbero evitare di uscire o bere ‘perché poi il lupo lo trovi’ è veramente intollerabile. Sono parole che alimentano il solito luogo comune...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Il giornalista Andrea Giambruno non è nuovo a uscite infelici. Ma quella sulle ragazze che dovrebbero evitare di uscire o bere ‘perché poi il lupo lo trovi’ è veramente intollerabile. Sono parole che alimentano il solito luogo comune della ragazza che ‘se l’è andata a cercare’ e del maschio che non è in grado di resistere ai suoi istinti. Veramente disarmante". Lo afferma la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali di Palazzo Madama.

“In questo modo Giambruno disfa quello che Meloni tenta di fare. A che serve andare a Caivano se poi il tuo compagno alimenta la più becera propaganda maschilista su un importante network nazionale? Il giornalista dovrebbe ricordare che le sue intemerate possono minare la credibilità della premier e quindi dell’azione stessa di governo”, conclude Sbrollini.