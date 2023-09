Violenza su donne: Varchi (Fdi), 'in Italia nessun attenuante culturale'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "La violenza su una donna non può mai e in nessun modo essere giustificata da aspetti culturali o da tradizioni. E certamente sorprenderebbe trovare questa giustificazione in un provvedimento giudiziario che serve alla tutela delle donne che denunciano abusi e...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "La violenza su una donna non può mai e in nessun modo essere giustificata da aspetti culturali o da tradizioni. E certamente sorprenderebbe trovare questa giustificazione in un provvedimento giudiziario che serve alla tutela delle donne che denunciano abusi e percosse. Per questo motivo faccio fatica a comprendere la richiesta di assoluzione avanzata da un pubblico ministero bresciano in un caso di presunti maltrattamenti di un uomo nei confronti di una donna. Una richiesta basata, appunto, sulla comune provenienza dal Bangladesh dei coniugi". Lo dichiara Carolina Varchi, deputata e capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione giustizia.

"Questa vicenda – aggiunge – non fa che accrescere l'inquietudine su alcuni fatti recenti, come la predica dell'imam di Birmingham in cui si dettavano istruzioni sulla lapidazione delle donne accusate di adulterio e anche sulla reazione di una parte della comunità islamica italiana, come emerso da un recente servizio giornalistico. Su questi temi, il governo non intende compiere alcun passo indietro: chi è in Italia deve rispettare le leggi italiane. E nessuna legge italiana giustifica un uomo a picchiare una donna, italiana o straniera che sia. Tanto meno sulla base di motivazioni 'culturali'". "Leggerò con interesse il provvedimento e, se dovessero emergere effettivi vuoti normativi sul punto mi farò promotrice di una legge per evitare che si riconosca l’attenuante culturale", conclude Varchi.