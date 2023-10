Violenza su donne: Varchi (FdI), 'nuovi strumenti per prevenzione, tutela e risarcimenti'

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "La Camera ha approvato all’unanimità il disegno di legge contro la violenza sulle donne. È un risultato importante, frutto di un grande lavoro del Governo e del Parlamento a maggioranza centrodestra". Lo dice Carolina Varchi, deputato e capogruppo in commissione Giustizia di Fratelli d'Italia.

"Quest'Aula lancia un segnale chiaro: non lasceremo più le donne sole. Da oggi, grazie all’intuizione e alla tenacia dei Ministri Roccella, Nordio e Piantedosi, esistono strumenti nuovi per la tutela, per la prevenzione dei delitti e degli abusi, per il sostegno alle vittime delle violenze di genere", prosegue.

“I dati riguardanti i femminicidi sono agghiaccianti. Quest'anno sono state uccise 94 donne in Italia. Più della metà di queste per mano del partner o dell'ex. Un numero che, pur nella sua drammaticità, non fotografa del tutto la gravità della situazione: sono tanti, troppi ancora i casi di violenza non denunciati per paura o per condizionamenti di altra natura", dice ancora Varchi.

(Adnkronos) – "La legge approvata oggi prevede diverse novità: ai magistrati per la prima volta sono imposti tempi più stringenti per l’adozione delle misure cautelari, l’arresto anche in “flagranza differita” tramite l'acquisizione di video e foto, il rafforzamento dello strumento dell'ammonimento del questore e dell'uso del braccialetto elettronico, l’allontanamento dalla casa familiare è, poi, una importante novità. Prevista la specializzazione dei magistrati che si occupano di questo reato e la priorità sul ruolo processuale per i fatti di questo tipo", spiega l'esponente di FdI.

"Vengono potenziate le misure di prevenzione migliorando il doppio binario con le misure cautelari. Previsti interventi anche sul piano dei risarcimenti: viene introdotta, infatti, una provvisionale a titolo di ristoro, prima ancora di giungere alla sentenza, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, in condizioni di bisogno. Siamo soddisfatti e crediamo di avere fatto grandi passi in avanti partendo da tragici eventi che nel recente passato hanno mostrato i limiti della vecchia normativa che crediamo di aver superato", aggiunge.

"L’impegno del Governo è anche finanziario con l’aumento dei fondi sul piano antiviolenza. Adesso ci auguriamo che nella nostra Nazione parta anche una vera e propria rivoluzione culturale. Alle donne dico: denunciate. Lo Stato è pronto a difendervi e ad aiutarvi”, conclude.