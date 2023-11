Violenza su donne: vescovo Palermo, 'per Giulia dolore da padre, strazio come la guerra'

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Oggi in tutta Italia ci interroghiamo su Giulia. Sento dentro di me un dolore profondo. Un dolore di padre e di fratello. Perché Giulia è per ognuno di noi oggi figlia e sorella. Sento lo strazio di questo omicidio crudele, che ha ferito a morte i f...

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) – "Oggi in tutta Italia ci interroghiamo su Giulia. Sento dentro di me un dolore profondo. Un dolore di padre e di fratello. Perché Giulia è per ognuno di noi oggi figlia e sorella. Sento lo strazio di questo omicidio crudele, che ha ferito a morte i familiari e gli amici. Avverto lo sgomento dei genitori di chi ha ucciso e spero per lui un processo di intima consapevolezza del male terribile che ha compiuto. Sento che questo strazio e' vicino allo strazio della guerra. Perché chi decide di fare la guerra non ha sanato in se' la frattura tra maschile e femminile, tra l'icona del potere e l'icona della vita". Lo dice l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nel suo messaggio per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne."Fino a ieri, proprio nella nostra Palermo, con altrettanto sgomento ci interrogavamo su 'Asia' stuprata al Foro Italico come una preda", dice. Insieme a tutte le altre donne, "vittime delle quali non ricordiamo il nome, cosi' come non sappiamo e forse non teniamo nel cuore il nome delle centinaia di donne oltraggiate dallo stupro, delle migliaia che ogni giorno sono vittime di violenza e maltrattamenti in famiglia, sul lavoro, nei loro tragitti quotidiani, nelle relazioni affettive".

E ancora: "Le storie di Giulia, uccisa da Filippo, di Carmela, di Roberta, di Asia, oggi devono ricordarci solo una cosa: non c'e' una casa, una scuola, una famiglia o una cerchia di amici che possa considerarsi al riparo, immune dal rischio di un delitto frutto di un collettivo fallimento culturale ed educativo. Non si tratta di accompagnare i figli maschi ma di accompagnarci tutti assieme verso un modo diverso di vivere le differenze, ritrovando la forza dell'essere comunita', del non rimanere isolati e privi di autentico confronto", per eliminare "quella tendenza al dominio, alla prevaricazione dell'uomo nei confronti della donna di cui per secoli e' stata intrisa la storia umana".