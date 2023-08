Violenza su donne: Zampa (Pd), 'per sparare idiozie mancava marito premier'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Ci mancava pure il marito della premier a sparare altre idiozie sulle donne. Non bastano le aggressioni, le violenze e le ingiustizie che continuamente subiscono. No, devono ascoltare le geniali considerazioni di Giambruno. Ma basta! Non fatecele sentire più!...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Ci mancava pure il marito della premier a sparare altre idiozie sulle donne. Non bastano le aggressioni, le violenze e le ingiustizie che continuamente subiscono. No, devono ascoltare le geniali considerazioni di Giambruno. Ma basta! Non fatecele sentire più!". Lo scrive in un tweet la senatrice del Pd Sandra Zampa.