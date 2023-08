Violenza su donne: Zucconi (Fdi), 'dopo caso Palermo a lavoro per pene più severe'

Violenza su donne: Zucconi (Fdi), 'dopo caso Palermo a lavoro per pene p...

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Il caso della violenza sessuale di Palermo fatta da un gruppo di ragazzi ai danni di una ragazza ci lascia sgomenti; è inaccettabile che episodi simili, di incomprensibile violenza e privi di ogni giustificazione, accadano ancora oggi. È triste pensare che questa sia solo una delle tante violenze che quotidianamente vengono perpetuate contro donne di ogni età o ceto sociale. Tanto è stato fatto, ma ancora molto c’è da fare. Il governo Meloni sta e starà sempre dalla parte delle vittime di violenza e per questo sta lavorando a misure e pene più severe affinché si riesca, una volta per tutte, ad arginare questo schifoso fenomeno". Lo scrive in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.

"Purtroppo la legge da sola non può bastare; occorre lavorare a un cambiamento radicale del pensiero sociale, riuscire a entrare nel profondo del problema attraverso l’istruzione, l’informazione e il coraggio. Noi siamo pronti a fare il possibile per non proteggere e tutelare le donne, il lavoro però, deve essere fatto da tutti", conclude Zucconi.