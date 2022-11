Violenza sulle Donne, anteprima del videoclip "L'amore non fa così" alla Camera

Nella giornata di ieri, giovedì 23 novembre, la Fondazione Marisa Bellisario ha presentato in anteprima il videoclip “L’amore non fa così” di Valentina Ambrosio alla Camera dei Deputati.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Fondazione Marisa Bellisario ha presentato il videoclip “L’amore non fa così” di Valentina Ambrosio alla Sala Stampa della Camera dei Deputati. Un evento che ha visto l’adesione delle Europarlamentari Tiziana Beghin, Cinzia Bonfrisco, Alessandra Moretti, Luisa Regimenti e della Polizia di Stato. Oltre a Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, e all’autrice e interprete del brano, Valentina Ambrosio, sono intervenute anche le parlamentari Chiara Appendino, Elena Bonetti, Chiara Colosimo, Catia Polidori, Simonetta Matone e Lia Quartapelle.

Alla Camera per ricordare alle donne che si può rinascere da una violenza

“Quest’anno il nostro contributo contro la violenza sulle donne passa da una canzone perché vogliamo che il messaggio non si esaurisca in un giorno ma accompagni e ricordi a tutte le donne, ogni giorno, che dalla sofferenza, dai soprusi, dalle umiliazioni si può emergere più forti di prima. Le leggi sono importanti, le punizioni anche ma per arrestare un fenomeno intollerabile dobbiamo agire prima di tutto sulla cultura del Paese e sulla consapevolezza delle donne, aiutandole a essere indipendenti, psicologicamente ma anche economicamente” ha dichiarato Lella Golfo.

“E questo 25 novembre voglio dedicarlo anche alle donne che lottano ogni giorno rischiando la propria vita: alle iraniane, afghane e ucraine. Perché dal loro coraggio passa la morte di una cultura che ci vuole come gli uomini vogliono. Dalle loro battaglie può nascere un mondo in cui i diritti non hanno genere” ha aggiunto la presidente.