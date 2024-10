Vip: Bonelli, 'Twiga svenduto allo Stato ma venduto a peso d’oro da Briatore'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Briatore starebbe per vendere il Twiga in tutte le sue articolazioni, tra cui c’è anche l’azienda che si trova sulla spiaggia per ricchi di Forte dei Marmi. La concessione demaniale del Twiga di Forte dei Marmi, intestata a 'Gardenia di Gale...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Briatore starebbe per vendere il Twiga in tutte le sue articolazioni, tra cui c’è anche l’azienda che si trova sulla spiaggia per ricchi di Forte dei Marmi. La concessione demaniale del Twiga di Forte dei Marmi, intestata a 'Gardenia di Galeotti Giuseppe & C.', nel 2005 veniva pagata allo Stato 4.322 euro. Negli anni successivi Briatore e Santanchè sono subentrati nella gestione della spiaggia e hanno pagato alla società Gardenia 300.000 euro l’anno per l’affitto delle attività balneari turistiche. Nell’ottobre del 2018, Briatore, con la società 'Mammamia Srl', ha acquistato per la cifra di 3.900.000 € dalla società Gardenia il ramo d’azienda afferente l’esercizio di attività di discoteca e stabilimento balneare con annessi bar e punti ristoro, a cui fa capo la concessione demaniale che oggi viene pagata allo Stato 20 mila euro l’anno”. Così Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Avs.

“A quanto venderà il Twiga di Forte dei Marmi? Sicuramente per una cifra maggiore di 6 milioni di €. Ma il punto è un altro: come è possibile che una concessione demaniale venga pagata allo Stato 20 mila euro l’anno e la stessa, attraverso il ramo d’azienda, sia oggetto di compravendite per un valore 300 volte maggiore di quanto incassa lo Stato? In Francia, la famosa spiaggia di Ramatuelle (a cui appartiene la mitica Pampelonne), le 21 spiagge in concessione vengono pagate allo Stato francese 225.057 euro l’una".

"Premier Meloni e ministro Giorgetti, perché nella manovra non avete posto fine a questa vergogna e non avete alzato i canoni demaniali per far pagare il giusto e far entrare risorse nelle casse dello Stato anziché tagliare la spesa pubblica? Lo Stato, dalle concessioni demaniali marittime, incassa solo 110 milioni di euro e con il riadeguamento dei canoni potrebbe incassare almeno 4 volte di più. La vicenda Briatore, al netto della sua residenza a Montecarlo, dovrebbe portare il governo a intervenire, ma la realtà è che difende le lobby e i privilegi”, conclude.