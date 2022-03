Vip con malattia cronica: chi sono i personaggi che combattono ogni giorno contro una brutta patologia?

Sono tanti i Vip che combattono ogni giorno contro una malattia cronica. Da maria Carey e George Clooney, passando per Jamie-Lynn Sigler: così come tante persone comuni, anche i personaggi del mondo dello spettacolo non sono esenti dai mali della vita.

La malattia si definisce cronica quando è impossibile assistere ad una sua regressione completa. Quando si ha la sfortuna di incappare in situazioni cliniche di questo tipo si ha a che fare tutta la vita con controlli periodici, medicine e vari momenti di alti e bassi. Così come le personi comuni, sono tanti i Vip che hanno a che fare con una malattia cronica. Jamie-Lynn Sigler, ad esempio, lotta da tempo contro la sclerosi multipla.

“Quando mi è stata diagnostica avevo 20 anni e il mio dottore mi disse ‘non voglio che pensi che non puoi fare nulla di quello che vuoi fare nella tua vita’. La sclerosi multipla è parte di me, ma non è quello che sono“, ha dichiarato l’attrice a Glamour.

Tom Hanks, invece, ha il diabete di tipo 2: “Sono andato dal medico e lui mi ha detto ‘sai quei livelli di glicemia alta con cui hai a che fare da quando hai 36 anni? Bene, adesso ti sei laureato e hai il diabete di tipo 2“.

L’attore ha fatto questa confessione a sorpresa, durante una puntata del David Letterman Show. Una malattia cronica ha colpito anche Mariah Carey, che ha ammesso di avere il disturbo bipolare. La cantante ha dichiarato: “Fino a poco tempo fa vivevo nella negazione e nell’isolamento e avevo il terrore costante che qualcuno lo rivelasse, ma poi mi sono resa conto che era un peso troppo grande da portare e che non potevo più farlo.

Così ho cercato aiuto e ho ricevuto le cure e mi sono circondata di persone positive, tornando a fare ciò che amo, ovvero scrivere canzoni“.

Ovviamente, i vip con malattia cronica non sono finiti qui. Alla lunga lista si aggiunge anche Melanie Griffith, che soffre di epilessia. Ha dichiarato: “Quando sono tornata negli Stati Uniti, mi hanno diagnosticato l’epilessia e nessuno mi aveva mai detto nulla per 20 anni o mi aveva prestato abbastanza attenzione per fare una diagnosi“. La cantante Pink, invece, combatte da anni contro una brutta forma di asma: “Devo essere in grado di salire le scale ogni volta che lo devo fare e di cantare allo stesso tempo, perché sono asmatica“.

Diversa la problematica di George Clooney, che ha a che fare con un dolore cronico lasciatogli da un brutto incidente, mentre Zoe Saldana ha il morbo di Hashimoto. Morgan Freeman, invece, combatte contro la fibromialgia: “È un dolore straziante che va su e giù per il braccio“. Stessa malattia per Lady Gaga: “Voglio contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia e a mettere in contatto le persone che ne soffrono“.

Tante le malattie croniche sparse nel mondo

Nick Cannon ha a che fare con il lupus, mentre Missy Elliott con la malattia di Graves e Sarah Hyland con la displasia renale. Lena Dunham, invece, ha l’endometriosi, stessa patologia che ha colpito la nostra Guenda Goria. Diffuso è anche il diabete, che ha colpito Halle Berry e Nick Jonas. Idem per la malattia di Lyme, che è combattuta da Shania Twain, Avril Lavigne e Bella Hadid. La sorella di quest’ultima, Gigi, invece, ha il morbo di Hashimoto. Infine, anche Selena Gomez ha il lupus. Ha dichiarato: “Ero arrivata a un punto di vita o morte, ma fortunatamente una delle miei migliori amiche mi ha dato il suo rene ed è stato il regalo più grande della mia vita e ora sto bene“.