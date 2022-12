Vip: Ferragni in intimo sui social sommersa da critiche, lei sbotta 'fate schifo'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Una valanga di commenti, molti dei quali di critica, al suo ultimo video, in cui appare in un completino intimo rosso per pubblicizzare una nota marca, e Chiara Ferragni perde il consueto aplomb. La reazione dell'imprenditrice digitale appare nelle stories Instagram,...

(Adnkronos) – Una valanga di commenti, molti dei quali di critica, al suo ultimo video, in cui appare in un completino intimo rosso per pubblicizzare una nota marca, e Chiara Ferragni perde il consueto aplomb. La reazione dell'imprenditrice digitale appare nelle stories Instagram, dove la Ferragni pubblica alcuni dei commenti che le sono stati rivolti dal web. "Ma non credi di mettere in imbarazzo Leo che ormai si sta interfacciando con altri bambini in ambito scolastico, con queste continue apparizioni mezza nuda?", scrive un utente.

"In barba a chi ogni mattina si alza alle 6 e anche prima per dignitosi 1000 euro al mese!", apostrofa un altro. "Non vorrei insultare ma a sto punto manca solo Only Fan", aggiunge un altro ancora.

La Ferragni tenta di rispondere ai singoli, ma poi decide di fare un video in cui sferra un deciso attacco agli haters. "Commenti misogini, in cui mi si prende in giro per il mio aspetto fisico, o perché sono mamma – tuona l'ideatrice di The Blonde Salad – Li leggo da quando avevo 19 anni, sono cresciuta con l'idea che la gente spara schifezze tutto il giorno.

Non fate finta che questa sia libertà di pensiero, questa è maleducazione sotto tutti i punti di vista. Cosa state insegnando agli altri? Secondo me fate schifo".

Poi un 'consiglio' ai fan critici: "Come io a 19 anni ci sono stata male, quando la gente commentava con estrema cattiveria il mio fisico o qualunque cosa facessi, la stessa cosa la proveranno tantissime altre ragazze quando leggono commenti del genere". E ancora "Tutti vediamo cose che non ci piacciono, sui social o anche nel mondo normale", conclude la Ferragni, "un po' più di educazione, cazzo!".