Virale in Brasile il video del presidente Lula che fa jogging

Roma, 21 mar. (askanews) - Un video del presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva che corre e fa sport al Palàcio do Alvorada, sua residenza presidenziale, è divenuto virale su Instagram con più di 10 milioni di visualizzazioni. "Vorrei invitarvi a fare un po' di esercizio, a non restare ...

Roma, 21 mar. (askanews) – Un video del presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva che corre e fa sport al Palàcio do Alvorada, sua residenza presidenziale, è divenuto virale su Instagram con più di 10 milioni di visualizzazioni. “Vorrei invitarvi a fare un po’ di esercizio, a non restare fermi sul divano, a non rimanere seduti troppo a lungo – spiega durante la corsetta il presidente in tenuta sportiva, mentre sotto scorre una musica emozionale – perché vale la pena andare dal medico, se voi tutti i giorni fate un po’ di esercizio, muovete le vostre gambe, le braccia, e andate a correre un po’, se avete forza fisica per farlo, ne vale la pena”

“Arrivare a 120 anni, come intendo arrivarci io, li raggiungerete anche voi!”, ha aggiunto il leader 78enne, tra una corsa e una camminata, e un po’ di fiatone.