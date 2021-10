Virginia, agente di polizia salva collega da un incidente

I riflessi rapidi di un agente di polizia salvano la vita alla sua collega da un'auto impazzita. È divenuto un eroe.

Le azioni eroiche e il pensiero rapido di un agente di polizia di Gate City (Virginia) hanno aiutato a salvare la vita della sua collega dopo che un’auto ha perso il controllo domenica 3 ottobre. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00 quando l’agente Jessica McGraw stava conducendo un’indagine su un incidente d’auto.

Con lei era presente l’agente Matthew Stewart. Non molto tempo dopo, un autista di un’autovettura bianca, che stava andando a nord sull’autostrada 23, ha perso il controllo. Ha poi attraversato la mediana e ha colpito il lato anteriore sinistro dell’autopattuglia di McGraw. L’impatto dell’autovettura ha rapidamente costretto la pattuglia fuori dal ciglio della strada e si è diretta verso i due agenti.

Fortunatamente, Stewart ha intravisto il veicolo che veniva verso di loro e ha rapidamente afferrato McGraw, salvandole la vita. Stewart è poi andato immediatamente a controllare l’autista del veicolo bianco mentre l’agente McGraw ha chiamato le unità di spedizione e fuoco. In questo momento, non si sa nulla del benessere del conducente.

Le autorità affermano che Stewart non solo si è salvato da gravi lesioni personali o morte, ma anche la sua collega, McGraw.

In questo momento, l’unico lieve infortunio riportato è stato quello di Stewart che ha affermato, tramite alcune dichiarazioni riportate da Wsls.com, che la sua gamba “si è intorpidita come se avessi avuto un brutto cavallo di Charley”.

Il filmato della telecamera del cruscotto mostra che la guardia del pennello del veicolo di pattuglia dell’agente Matthew Stewart ha sfiorato la sua gamba mentre portava McGraw in salvo.

Entrambi gli agenti dovrebbero tornare al normale servizio. La polizia di stato della Virginia ha indagato sull’incidente. Il conducente è stato condannato per mancato controllo del proprio veicolo.

il capo della polizia di Gate City, Justin Miller, in una dichiarazione condivisa lo scorso 6 ottobre e riportata da Fox10 ha detto: “L’agente Stewart ha intravisto il veicolo che veniva verso di loro ed è stato in grado di reagire in un attimo per afferrare McGraw e tirarla fuori dal percorso dell’auto di pattuglia in rotazione”.

