Virginia Giuffre denuncia il principe Andrea per abusi sessuali: era coinvolta nella vicenda Epstein

Virginia Giuffre, donna coinvolta nello scandalo Epstein, ha denunciato il terzo figlio della regina Elisabetta: pesanti le accuse.

Virginia Giuffre era una delle presunte vittime di Jeffrey Epstein, miliardario morto qualche anno fa e accusato di traffico di minorenni a scopo sessuale. Il provvedimento è stata depositato presso un tribunale di New York. La denuncia è indirizzata ad Andrea d’Inghilterra, il terzogenito della regina Elisabetta.

Virginia Giuffre accusa il figlio della regina Elisabetta

La donna ha accusato Andrea d’Inghilterra di averne abusato quando era ancora minorenne. Virginia Giuffre ha rilasciato un commento alla rivista People per spiegare cosa sta accadendo. “Oggi il mio avvocato ha presentato una denuncia contro il principe Andrea per abusi sessuali su minori. Come spiega nel dettaglio la denuncia, sono stata ceduta a lui e ho subito abusi sessuali da lui” ha commentato Virginia Giuffre.

Virginia Giuffre accusa Andrea d’Inghilterra

Secondo la denuncia presentata dalla donna, riportata da Rai News, la Giuffre ha dichiarato che nel 2019 Andrea d’Inghilterra l’avrebbe obbligata ad avere dei rapporti sessuali tra il 1999 e il 2002. La persona accusata ha sempre respinto con grande forza le accuse. Il principe ha conosciuto tempo fa Epstein che, secondo un’intervista rilasciata alla BBC, lo avrebbe anche ospitato nelle proprie residenze.

Epstein si suicidò nell’agosto 2019 in carcere durante il periodo di detenzione.

Jeffrey Epstein è stato infatti trovato morto nella sua cella, qualche settimana dopo essere stato accusato del reato di traffico di minori. Dal canto del Duca di York c’è sempre stata la negazione che qualsiasi scandalo potesse affiancarlo al suo amico finanziere conosciuto nel 1999

Virginia Giuffre accusa Andrea d’Inghilterra, la vicenda

Il duca di York ha commentato di aver conosciuto Epstein mediante Ghislaine Maxwell.

Si tratta di una donna detenuta e in attesa di giudizio: è accusata di aver procacciato le giovani vittime a Epstein e ai suoi amici. Il secondo figlio maschio di Elisabetta II potrebbe essere sottoposto a un interrogatorio sotto giuramento.

Intanto si continua a parlare di Jeffrey Epstein e del suo passato. Il terzogenito della regina Elisabetta è finito al centro dell’inchiesta sugli scandali sessuali del finanziere caduto in disgrazia e morto suicida in carcere. Le parole di Virginia Roberts, meglio conosciuta come Virginia Giuffre, accusano Andrea di aver avuto un presunto rapporto sessuale non consenziente: la vicenda sarebbe accusata, secondo quanto riferito dalla Gioffre, sull’isola di Little St. James (Stati Uniti).