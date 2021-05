Virginia Mihajlovic è incinta della sua prima figlia: l’annuncio e le lacrime di papà Sinisa

Virginia Mihajlovic ha annunciato di essere incinta e ha postato il video con la reazione di suo padre Sinisa difronte alla notizia.

Virginia Mihajlovic, 22enne figlia di Sinisa Mihajlovic e di Arianna Rapaccioni, è incinta della sua prima figlia. Sui social l’influencer ha postato un video dove si vede suo padre – l’allenatore del Bologna – scoppiare in lacrime per l’emozione una volta appresa la notizia.

Virginia Mihajlovic è incinta

Virginia Mihajlovic è incinta e pertanto Sinisa Mihajlovic diventerà presto nonno: la ragazza ha postato sui social un tenero video dove si vede l’allenatore commuoversi difronte alla notizia. Per annunciargli l’arrivo della nipotina Virginia ha fatto recapitare a suo padre una tutina per bebè con scritto “Sorpresa! Ciao nonno”. Mihajlovic, colto alla sprovvista dalla lieta notizia, è riuscito a stento a trattenere le sue lacrime di commozione e si è detto entusiasta per l’arrivod della bambina.

Virginia Mihajlovic ha già rivelato che si tratterà di una bambina ma per il momento non ha svelato quale nome darà alla sua prima figlia. “Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita”, ha scritto la ragazza via social.

Virginia Mihajlovic: la storia d’amore

Da quattro anni Virginia è legata sentimentalmente al calciatore Alessandro Vogliacco, che non vede l’ora di diventare papà per la prima volta. Sui social la ragazza ha pubblicato anche un tenero video in cui mostra gli attimi di commozione in cui ha svelato al fidanzato che presto avranno una figlia insieme. I due a quanto pare sono più felici che mai, e non vedono l’ora di conoscere la loro bambina.

Chi è Virginia Mihajlovic

Virginia è la seconda dei 5 figli che Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni hanno avuto insieme. Oggi, sui social, è diventata famosa grazie alla sua straordinaria bellezza. All’annuncio della sua prima gravidanza hanno preso parte con gioia anche i suoi fratelli, impazienti di poter presto diventare zii. Sui social Virginia ha postato una foto dove si vede sua sorella maggiore, Viktoria, mentre da un bacio al suo pancino. “Che fantastica storia è la vita”, ha scritto la ragazza, che ha subito ricevuto una pioggia di like e di messaggi di auguri da parte dei fan. Al momento non è chiaro quando dovrebbe nascere la sua bambina.