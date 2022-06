Virginia Raffaele e Claudio Baglioni stanno insieme? “Nulla di vero, sono solo amici”

Lo staff di Virginia Raffaele ha smentito le voci in merito al suo presunto legame sentimentale con Claudio Baglioni.

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni non hanno alcuna liaison: l’indiscrezione è stata smentita dallo staff dell’attrice dopo essere diventata virale in rete.

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: la smentita

Nei giorni scorsi sui social si è sparsa la voce che Virginia Raffaele e Claudio Baglioni potessero avere una liaison romantica ma la questione è stata smentita categoricamente dallo staff dell’attrice, che ha fatto sapere come i due siano in realtà soltanto buoni amici.

L’indiscrezione aveva iniziato a circolare sui social dopo che la stessa Raffaele si era mostrata in compagnia di Claudio Baglioni e, negli ultimi tempi, i due sono stati spesso avvistati insieme. L’indiscrezione non ha trovato ovviamente conferma e i due vip hanno preferito non commentarla.

La vita privata

Da anni Claudio Balgioni ha al suo fianco la compagna Rossella Barattolo, mentre di recente Virginai Raffaele è stata avvistata in atteggiamenti intimi con il collega attore Thomas Santu.

L’attrice ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e ha sempre preferito non parlare pubblicamente delle sue storie sentimentali. In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più su di lei e sulla sua vita privata ma al momento non sono trapelate ulteriori informazioni a riguardo.