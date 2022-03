Virginia Raffaele è fidanzata con Thomas Santu: chi è l’attore

Virginia Raffaele e il fidanzato Thomas Santu sono stati avvistati insieme per le vie di Roma.

Virginia raffaele è stata avvistata in compagnia dell’attore 31enne Thomas Santu, che a Roma sta lavorando nel musical Pretty Woman, dove veste i panni del protagonista maschile interpretato nel film da Richard Gere.

Virginia Raffaele: il fidanzato Thomas Santu

Virginia Raffaele è stata avvistata in compagnia dell’attore Thomas Santu: i due avrebbero 10 anni di dirrente e, dopo una cena nella Capitale, l’attore avrebbe riaccompagnato Virginia Raffaele a casa, dove si sarebbero salutati con abbracci e baci appassionati.

L’attrice è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma nel 2019 aveva affermato di essere single.

“Non è semplice, soprattutto se fai lo stesso lavoro”, raccontava l’attrice nel 2019.

Virginia Raffaele e Lol 2

L’attrice ha preso parte al cast di Lol 2 – Chi ride è fuori, il programma condotto da Fedez e disponibile su Prime Video. In merito alla sua partecipazione allo show Virginia Raffaele ha confessato: “Quando spieghi il format in due parole vuol dire che funziona: chi ride va fuori, finito.

Era da tanto tempo che non facevo qualcosa in tv, è un’esperienza vera, di pancia, mi piace anche mostrare una parte umana. Devo dire che non sapevo chi avrei incontrato, poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo. L’avversario più difficile si è rivelato il Mago Forest, mi fa ridere anche se sta fermo”.

Insieme a lei all’interno del programma sono presenti: Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni, Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza.