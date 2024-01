Virginia Raffaele in prima serata su Rai 1 con Colpo di Luna

Roma, 10 gen. (askanews) – Uno show tutto suo, nel segno di talento, comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Sono questi i mille colori di Virginia Raffaele in onda per tre prime serate su Rai 1 a partire da venerdì 12 gennaio 2024. Promette di stupire, dopo una lunga assenza dalla tv, con Colpo di Luna.

“Per uno show tutto mio dovevo iniziare a raccogliere il più possibile, elementi, idee e perfomance perché sento di avere una responsabilità bella verso il pubblico, quella di portare uno spettacolo che abbia un senso profondo. Comunque io sto meglio quando lavoro così e per creare ci metto un po’ di tempo”.

Uno show che vive dell’atmosfera magica della migliore tradizione del varietà ispirandosi in particolare allo storico programma Rai Teatro 10 ma anche al mondo del Luna Park, dove la popolare attrice è cresciuta e che rimane nel suo DNA.

“Ho sempre sostenuto che da quando lo hanno chiuso le giostre me le sono un po’ portate via, e cerco di restituire al pubblico quello che erano le giostre per gli avventori di un luna park, il divertimento è quello che cerco di offrire e mi sono trasformata in una giostra umana”.

Accanto a Virginia in questa nuova avventura nella quale metterà in scena nuove e vecchie maschere, Carlo Conti e Gigi D’Alessio.

“E’ la classica ricetta dell’intrattenimento, cercare di variare il più possibile per offrire un ventaglio multicolore di intrattenimento”.

Colpo di Luna è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Virginia Raffaele dopo anni di grande successo a teatro, dove il suo “Samusà” ha inanellato sold out in tutta Italia e premi prestigiosi come il Duse nel 2022, e al cinema con tre film diversi, tutti da protagonista, torna finalmente in televisione e si porta dietro un bagaglio arricchito di esperienze e racconti, immagini e suoni del colorato che mondo che c’è in lei e intorno a tutti noi.