Virginia Raffaele: le proprietà della dieta della colazione

Virginia Raffaele riesce a essere in forma smagliante grazie alla dieta della colazione, un regime dai tanti benefici e proprietà, importante per lei.

I personaggi dello spettacolo, a eventi e cerimonie, si presentano sempre in forma smagliante. Uno dei loro segreti è sicuramente seguire un regime alimentare adatto, come Virginia Raffaele che segue la dieta della colazione. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, come funziona e tutte le proprietà di questo regime che le sta dando ottimi risultati, come si evince dal suo fisico.

Virginia Raffaele

Sono in molti a conoscerla e apprezzarla anche per le sue doti e qualità professionali. Stiamo parlando di Virginia Raffaele, nota al grande pubblico per essere attrice, conduttrice e grande imitatrice in grado di imitare grandi personaggi dello spettacolo come Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez o Donatella Armani, tra le sue performance maggiormente esilaranti e di successo.

Una attrice e imitatrice italiana che è cresciuta al Luna Park dell’Eur, fondato dai suoi nonni, si è diplomata all’Accademia Teatrale e ha anche studiato danza classica, quindi una showgirl davvero completa e che ottiene grande successo ovunque vada e qualsiasi cosa faccia. Nota soprattutto come comica, ha ottenuto grande successo grazie ad alcune trasmissioni televisive.

Ha preso parte a Mai dire grande fratello show, Quelli che il calcio dove si è fatta notare per le imitazioni di personaggi come Roberta Bruzzoni, nota criminologa e la stessa Federica Pellegrini. Sono personaggi che hanno permesso a Virginia Raffaele di farsi conoscere e sfondare nel mondo della televisione, ma anche del cinema e del teatro.

Ha recitato in alcune commedie romantiche lavorando al cinema nella pellicola Com’è bello far l’amore e ha co-condotto il Festival di Sanremo nel 2017 grazie a Claudio Baglioni che l’ha voluta al suo fianco dove ha ottenuto ancora più successo e fama da parte dei media.

Virginia Raffaele: dieta colazione

La nota showgirl e imitatrice riesce, nonostante il passare del tempo, ad avere un fisico in perfetta forma e invidiabile. Il segreto della linea di Virginia Raffaele risiede in una dieta molto particolare e in una struttura dei pasti. La nota comica e imitatrice segue la dieta della colazione che è, per lei, il pasto più importante della giornata.

Proprio l’attrice ha raccontato il suo segreto facendo del celebre detto: “Colazione da re, pranzo da principe e cena da povero” il suo motto che le sta dando ottimi risultati dal punto di vista del fisico e della forma fisica che mantiene in maniera egregia. Per lei la colazione è il pasto più importante della giornata che le permette di caricarsi in modo da arrivare a cena e consumare piatti leggeri e ipocalorici.

Per Virginia Raffaele la colazione è a base di cibi salati e molto abbondante. Infatti, si concede pane tostato, miele e frutta. Quando non è di corsa, consuma anche uova, ricotta e marmellata di mirtillo. In questo modo riesce a mantenere le energie fino a sera dividendosi tra i tantissimi impegni e l’allenamento di ogni giorno che le permettono di ottenere ottimi risultati.

Una colazione di questo tipo aiuta a darle le energie necessarie per la giornata ed essendo ricca di proteine evita di andare incontro a picchi glicemici e non ingrassare. L’allenamento è fondamentale per mantenere il fisico tonico e non essere troppo stressata per scaricare le tensioni.

