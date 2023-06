Virtute 1, Villadei: la missione suborbitale è stata un successo

Las Cruces (New Mexico), 30 giu. (askanews) – “Abbiamo effettuato un volo suborbitale, il primo della storia commerciale, con il Consiglio nazionale delle ricerche. Una missione positiva; tutti gli esperimenti sono stati effettuati. Orgoglioso di aver rappresentato l’Italia, l’Aeronautica Militare e il Ministero della Difesa, con tante competenze, con tanti colleghi che hanno davvero reso possibile quest’avventura, non solo quelli qui presenti ma tutti quelli, uomini e donne che, anche in Italia, hanno contribuito, in questi anni, a realizzare questo progetto e a portare l’Italia in alto verso lo Spazio, verso le stelle”.

Così il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, ingegnere aerospaziale e cosmonauta, parlando a margine della missione suborbitale di ricerca scientifica Virtute 1 che giovedì 29 giugno 2023, la Forza Armata ha condotto a bordo dello spazioplano VSS Unity di Virgin Galactic, nel cielo del New Mexico (Usa).

Oltre che dallo stesso Villadei, comandante della missione, l’equipaggio era composto dal Tenente Colonnello Angelo Landolfi, medico aerospaziale e da Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Anche il pilota dello spazioplano era italiano, il comandante Nicola Pecile, ex pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare, ora in Virgin Galactic.

Il team scientifico che lavora sui dati raccolti, invece, è coordinato dal Capitano Giovanni Marfia dell’Istituto di Medicina Aerospaziale (Imas) dell’Aeronautica Militare di Milano.

Durante il volo suborbitale, in circa 3 minuti di microgravità all’apice della parabola, sono stati condotti 13 esperimenti su medicina, materiali avanzati, fisica dei fluidi, fisiologia. Esperimenti utili per i futuri astronauti ma che avranno ricadute anche sulla vita di tutti noi sulla Terra.

L’Aeronautica Militare guida il team di ricerca che vede coinvolte altre eccellenze italiane come l’Ospedale Maggiore Policlinico e l’Università degli Studi di Milano, il Dipartimento d’Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche della Facoltà d’Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche e l’azienda Andremacon Biotech.

Il Colonnello Villadei, a novembre, sarà protagonista anche di una missione sulla Stazione spaziale internazionale con l’azienda privata americana Axiom Space.