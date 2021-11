Virus sinciziale, allarme al Bambino Gesù di Roma: più di 20 ricoveri al giorno

Un forte aumento dei ricoveri di neonati affetti da virus sinciziale, l'Ospedale Bambino Gesù di Roma lancia l'allarme sulla delicata questione

È allarme virus sinciziale, la sindrome respiratoria sta colpendo in Italia sempre più neonati, particolarmente preoccupante è la quantità di ricoveri al Bambino Gesù di Roma e presso le strutture ospedaliere di Milano, nelle scorse settimane il virus in questione aveva colpito anche la figlia di Chiara Ferragni e Fedez.

C’è forte preoccupazione tra i pediatri per il rapido diffondersi del virus sinciziale tra i bambini più piccoli, la sindrome respiratoria sta colpendo sempre più neonati, ne consegue un incremento dei ricoveri, che sono si sono verificati maggiormente presso le strutture ospedaliere di Milano e presso le due strutture dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, in quest’ultimo caso si registrano al momento oltre 20 accessi di neonati affetti dal virus al giorno.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, il Responsabile del reparto di pediatria dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, Antonino Reale, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla sindrome respiratoria che sta colpendo i neonati, ecco le sue parole:

“Quest’anno è arrivato molto in anticipo rispetto agli anni passati. I motivi sono diversi e varie ipotesi sono state fatte: lo scorso anno non lo abbiamo visto quasi per niente e i bimbi non si sono ammalati perchè con la pandemia eravamo protetti col lockdown, eravamo abituati a usare mascherine, stare a distanza e a prendere molte precauzioni se una persona stava male”.