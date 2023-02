Visco avverte, la Bce reagirà a una spirale salari-prezzi

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, ha parlato della situazione economica italiana e dell’ipotesi sempre più accreditata di un ritorno dell’inflazione.

L’occasione per qualche parola in merito alla situazione è stata la lezione “Politica monetaria e ritorno dell’inflazione” fatta agli studenti del Warwick Economics Summit di Londra.

Visco sulla Bce: bance sntrali impegnate per stabilizzare i prezzi

Di fatto Visco, ha messo chiaramente in guardia da una rincorsa tra il costo del lavoro ed il fenomeno inflazionistico, ipotizzando e giustificando la reazione delle Banche Centrali: “Se dovessero comparire segnali di una spirale salari-prezzi e le aspettative di inflazione diventassero insufficientemente ancorate, un ulteriore e significativo inasprimento della politica monetaria sarebbe certamente giustificato“

La soluzione all’incertezza attuale per Visco non può essere altro che “muoversi lentamente e prudentemente“, continuando con un aumento dei tassi “progressivo ma misurato”, di fatto una soluzione di compromesso: “Sono convinto che la credibilità delle nostre azioni si preservi non mostrando i muscoli di fronte all’inflazione ma continuando a mostrare saggezza ed equilibrio“.

Il maggior pericolo da evitare rimane la la salita della spirale prezzi-salari che durante gli anni ’70 e ’80 ha portato a dei meccanismi di indicizzazione del costo del lavoro, anticipazione dell’inflazzione e delle conseguenti politiche monetarie restrittive.