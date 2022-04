Visco, ecco perché Mario Draghi “sarà premier anche dopo il 2023”

Mario Draghi "sarà premier anche dopo il 2023, accadrà se la situazione si ingarbuglia e se la guerra di Putin ci regalerà un discreto casino sociale"

In una articolata intervista al Fatto Quotidiano Vincenzo Visco ha spiegato perché a suo avviso Mario Draghi sarà premier anche dopo il 2023”. Il sunto è che l’ex ministro delle Finanze vede in guerra e tensioni sociali lo scalino per un mandato bis a Palazzo Chigi.

Ha detto Visco: “Se la situazione si ingarbuglia e la guerra di Putin ci regala un discreto casino sociale dentro una nuova recessione che fa afflosciare il centrodestra, allora anche nella prossima legislatura ci terremo Mario Draghi“.

Ed a parere dell’ex ministro il premier attuale “ha fatto quel che sapeva fare e doveva fare: gestire il completamento della vaccinazione e dare impulso al Pnrr”.

Poi in maniera candida Visco ha spiegato che invece Draghi “non ha fatto quel che non sapeva fare: la riforma della giustizia non esiste, le liberalizzazioni figurarsi. Delle tasse non ne parliamo proprio”. E sulla “sparizione” di Matteo Salvini?

L’assenza di memoria degli italiani

L’analisi di Visco è stata puntuale: “Il contraccolpo è stato forte. Però se la crisi si fa ancora più dura e innesca nelle nostre società disordini sociali, guerre tra i ceti più popolari, vedrete che si punterà alla nota assenza di memoria degli italiani”.

E in chiosa: “La destra attiverà la sua propaganda. Tuttavia il rumoroso dibattito pubblico non riesce a seppellire quel che mi sembra una verità condivisa da tutti. Siamo tutti d’accordo che Putin è l’aggressore e l’Ucraina il Paese aggredito”.