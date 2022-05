Visco: mancanza lavoro ha spinto 1 mln giovani all’estero

Milano, 31 mag. (askanews) – “Nell ultimo decennio la mancanza di adeguate occasioni di lavoro ha spinto quasi un milione di italiani, molti dei quali con un istruzione elevata, a trasferirsi all estero; per converso sono in calo, e spesso con profili poco qualificati, le persone che dall estero si stabiliscono in Italia: si avverte la carenza di coerenti politiche di pianificazione dei flussi, di formazione e di integrazione”. Lo ha messo in rilievo il governatore della Banca

d’Italia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni finali

all’Assemblea dei partecipanti.

“La partecipazione al mercato del lavoro è tra le più basse in Europa, in particolare nel Mezzogiorno – ha sottolineato – Il tasso di attività delle donne, pari al 55 per cento in Italia a fronte di una media europea del 68 per cento, è inferiore di 18 punti percentuali a quello degli uomini (fig. 9). Per ridurre il divario vanno tra l altro rimossi gli ostacoli che le madri incontrano nel rientrare nel mercato del lavoro dopo la nascita dei figli.

I finanziamenti del PNRR per i servizi alla famiglia costituiscono un primo passo in questa direzione”