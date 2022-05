Visco: Pnrr decisivo per superare le debolezze del Paese

Milano, 31 mag. (askanews) – “I progressi compiuti per quanto parziali indicano che l’economia italiana ha la possibilità di superare le debolezze che ne rallentano lo sviluppo, per interrompere il ristagno della produttività, contrastare l effetto delle tendenze demografiche sull’offerta di lavoro, ridurre il peso del debito pubblico, sali – che ancora oggi riducono la disponibilità a investire nel nostro paese, e nel Mezzogiorno in particolare, con iniziative imprenditoriali di grande dimensione”.