Visconte Guglielmotti: “Innamorato di Barbara D’Urso da dieci anni”

Il Visconte Guglielmotti si è dichiarato innamorato da dieci anni di Barbara D'Urso: la conduttrice lo ha nuovamente rifiutato.

Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live del 4 aprile 2021 vi era il visconte Ferdinando Guglielmotti, primo eliminato dell’Isola dei Famosi che ha potuto essere fisicamente presente nel salotto dopo due settimane di isolamento previsto per chi torna dall’Honduras: l’uomo si è detto innamorato di Barbara D’Urso da dieci anni.

Visconte innamorato di Barbara D’Urso

Entrato in studio, Guglielmotti si è inginocchiato ai piedi della conduttrice Mediaset e ha baciato il pavimento: “Sono a casa tua e ho voluto salutarti come ti saluto ogni volta che vengo a casa tua“. Poi si è dichiarato follemente innamorato di lei da dieci anni, senza mai essere stato ricambiato, raccontando che per sua mamma “Barbara è l’unica donna completa che io abbia mai conosciuto” e che con le trascorre tutti e tre i mesi estivi.

La D’Urso ha reagito definendo la sua affermazione una “notizia choc” ma facendo chiaramente intendere di non aver intenzione di cedere alla sua corte e di mantenere la linea del rifiuto adottata in questi anni.

“Ha raccontato la verità.

Il Visconte si era follemente innamorato di me, io lo rifiutai e siamo diventati amici“, ha affermato la conduttrice. Ha ribadito però che lei e il Visconte hanno soltanto amici meravigliosi in comune e che, se non lo ha capito in questi dieci anni, “non hai speranze con me, fattene una ragione“. L’amicizia, ha concluso Barbara D’Urso, è più importante dell’amore: gli amori finiscono, l’amicizia rimane.