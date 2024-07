Visibilia: a garanzia debito villa del figlio di Santanchè

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Le manovre per risanare il gruppo Visibilia necessitano di un tempo più ampio - fino a fine anno - ed è in questo senso che va letta la decisione del tribunale civile di Milano di prorogare fino al 31 gennaio del 2025 l'amministrazione giudiziaria, ch...

Milano, 22 lug. (Adnkronos) – Le manovre per risanare il gruppo Visibilia necessitano di un tempo più ampio – fino a fine anno – ed è in questo senso che va letta la decisione del tribunale civile di Milano di prorogare fino al 31 gennaio del 2025 l'amministrazione giudiziaria, che sarebbe altrimenti terminata ad agosto, di Visibilia Editore, la società del gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, presieduta da lei fino al gennaio 2022, prima di dismettere cariche e quote.

Una scelta che va nella direzione indicata dall'amministratore giudiziario Maurizio Irrera che nella sua nota informativa precisa che a garanzia della restituzione del debito pari a 1,29 milioni di euro della società Visibilia srl in liquidazione nei confronti della Visibilia Editrice srl – debito oggetto di patronage da parte di Athena Pubblicità srl – lo scorso 6 giugno "è stato costituito un nuovo vincolo di destinazione sull’immobile" del Parco della Versiliana a Pietrasanta (Lucca) "di proprietà del signor Lorenzo Mazzaro" (figlio della ministra Santanché).

Sempre nella stessa data, con atto di modifica di costituzione di vincolo di destinazione "è stato ulteriormente precisato l’ambito di efficacia e le ulteriori condizioni di cui al vincolo di destinazione che era stato costituito – a garanzia del pagamento di taluni dei creditori della Visibilia srl in liquidazione – sull’immobile in via Giovanni Soresina a Milano di proprietà della Immobiliare Dani srl".