Visibilia: cda, in attesa chiarimenti su possibili violazioni Ruffino e Sif su ipotesi opa

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Visibilia Editore, esaminate le verifiche condotte da Consob e comunicate ieri sull'evoluzione della partecipazione al capitale detenuta dai soci Sif Italia e Luca Giuseppe Reale Ruffino (morto suicida il 5 agosto scorso) "ha preso atto del superamento da parte dei predetti soci della soglia di rilevanza del 30%" prevista ai sensi dell’articolo 106 del Testo unico per la finanza, "sin dal 24 ottobre 2022, momento in cui la partecipazione da questi complessivamente detenuta risultava pari al 31,15% del capitale sociale della società".

Nel caso di superamento da parte dei soci della società della soglia di partecipazione del 30% prevista dall'articolo 106, non accompagnato da apposita comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di una offerta pubblica totalitaria nei termini previsti, è stabilito che il cda "possa disporre la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia medesima".

Il consiglio di amministrazione, "in attesa delle delucidazioni del caso in merito alla possibile violazione delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni emesse dalla società", anche ai fini della possibile applicazione delle disposizioni dello statuto sociale applicabili in conseguenza della violazione degli obblighi di cui all’articolo 106 del Tuf, "monitorerà con attenzione i prossimi sviluppi".