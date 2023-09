Visibilia: collegio sindacale a tribunale, 'niente contraccolpi dopo morte Ruffino' (2)

(Adnkronos) – Per quanto riguarda l'attuazione del business plan, la coerenza dei flussi di cassa rispetto alle previsioni e il rispetto del piano di rientro da parte di Visibilia Concessionaria srl, Visibilia srl in liquidazione, il collegio sindacale osserva che i risultati a consuntivo del piano industriale predisposto "continuano ad essere, anche con riferimento a questo mese trascorso, non solo in linea con le attese ma addirittura migliorativi sia sotto il profilo dell'aumento dei ricavi che della contrazione dei costi operativi, che – infine – delle disponibilità di cassa"; sia la società che la sua controllata operativa presentano un patrimonio netto positivo e non versano in nessuna delle situazioni di legge che imporrebbe un intervento sul capitale sociale.

Inoltre, si fa presente che l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Visibilia srl in liquidazione, circostanza che "rende molto probabile l'omologazione dell'accordo proposto" e visto che altri creditori vi hanno aderito "confermerebbe la valutazione positiva circa la fattibilità (in termini di eseguibilità) di detto accordo nonché circa l'adeguatezza delle garanzie offerte dai terzi coinvolti, indipendentemente dai 'dubbi' espressi – senza alcuna motivazione peraltro – dal consulente della Procura della Repubblica". Il collegio conferma le informazioni che, "allo stato, non forniscono alcun presupposto per procedere ad una svalutazione dei relativi crediti, peraltro in corso di formazione e non ancora scaduti al giugno 2023" e si limita ad aggiungere che Visibilia Concessionaria "avrebbe evidenziato un ulteriore rafforzamento patrimoniale a seguito dell'entrata nel suo capitale sociale, per una quota significativa, di un nuovo investitore".

Il collegio sindacale ritiene dunque che "le iniziative proposte dagli amministratori, unitamente alle risorse finanziarie che sono state versate nella società e, per converso, nella sua controllata, sembrano essere in linea con le previsioni del piano industriale e quindi in grado, nell'arco dei prossimi 12 mesi, di mantenere il gruppo in una situazione di equilibrio finanziario e di corretto funzionamento, a condizione tuttavia che non venga meno la solvibilità di Visibilia Concessionari e di Visibilia srl in liquidazione (o del garante di quest'ultima) e, di conseguenza, i relativi flussi finanziari". E' sempre opinione del collegio che, "con riferimento ad un orizzonte temporale più esteso, il sostegno finanziario dell'azionista di riferimento non potrà essere trascurato al fine di accompagnare il piano industriale alla sua naturale scadenza ed eventualmente consentire quelle correzioni che si rendessero necessarie. Su tali aspetti il collegio non mancherà di vigilare costantemente". In tal senso si fa presente, nel documento firmato dai tre sindaci, che lo scorso 4 settembre il collegio insieme al cda ha chiesto un incontro con l'azionista di riferimento (Sif Italia) "al fine di avere conferma del mantenimento degli impegni d'investimento già presi".