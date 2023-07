Visibilia: pm Milano apre altro fronte, verso l'ipotesi di truffa aggravata

Milano, 19 lug. (Adnkronos) – La ministra del Turismo Daniela Santanché rischia un nuovo fronte giudiziario: la procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda sollevata dall'ex dipendente di Visibilia Federica Bottiglione, la quale ha svelato di aver lavorato per il gruppo che faceva capo alla senatrice di FdI nonostante fosse in cassa integrazione a zero ore, utilizzando i fondi per la Cig durante l’emergenza Covid. Lo svela Il Fatto Quotidiano. La donna, con il ruolo di responsabile degli affari societari del gruppo oggi in dissesto, è stata già sentita dalla Guardia di finanza.

Secondo quanto emerge da fonti giudiziarie, il fascicolo finito sul tavolo della pm Maria Giuseppina Gravina e dell'aggiunto Laura Pedio, è 'modello 45', cioè senza ipotesi di reato né indagati, ma che si possa procedere per truffa aggravata ai danni dello Stato e che ci possano essere presto altri sviluppi sembrano più di una supposizione.