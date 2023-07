Visibilia: segnalazione Bankitalia su villa Forte dei Marmi in inchiesta Milano

Milano, 13 lug. (Adnkronos) – E' finita tra le carte dell'inchiesta della procura di Milano la segnalazione da parte di Banca d'Italia dell'operazione sospetta relativa alla villa comprata e venduta in un'ora dal compagno di Daniela Santanchè e dalla moglie di Ignazio La Russa. Non un fascicolo a parte, ma un elemento che si aggiunge alla già corposa inchiesta affidata all'aggiunto Laura Pedio e ai pm Maria Giuseppina Gravina e Paolo Filippini che si occupano dei conti del gruppo Visibilia.

Lo scorso 12 gennaio Dimitri Kunz d'Asburgo e Laura De Cicco avrebbero firmato l'atto di vendita di una villa a Forte dei Marmi. Ad acquistare l'immobile è l'imprenditore Antonio Rapisarda che paga 3,45 milioni di euro per i 350 metri quadrati su tre livelli con giardino e piscina. Un'ora prima i due avrebbero chiuso l'affare, per lo stesso immobile del sociologo Francesco Alberoni, a un milione circa in meno. Lo sconto è ora al vaglio dei pm di Milano per valutare possibili ipotesi di reato.