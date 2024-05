Visita a sorpresa di Blinken in Ucraina, l'arrivo in treno a Kiev

Visita a sorpresa di Blinken in Ucraina, l'arrivo in treno a Kiev

Roma, 14 mag. (askanews) - Visita a sorpresa di Antony Blinken in Ucraina. Il capo della diplomazia americana è sceso alla stazione ferroviaria di Kiev dove è stato accolto dall'ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina, Bridget A. Brink. "Sono tornato a Kiev oggi per dimostrare il nostro incrol...